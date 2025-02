Vor Fitnessstudio Auto angefahren und aus dem Staub gemacht

Beschädigt worden ist ein Auto vor einem Fitnessstudio in der Osramstraße in Schwabmünchen. Am Samstag kam es danach laut Polizei zu einer Unfallflucht. Das vor dem Fitnessstudio geparkte Auto wurde in der Zeit von 9 Uhr und 11 Uhr angefahren. Dadurch entstand an der hinteren rechten Tür des Fahrzeugs ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

