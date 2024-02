Schwabmünchen

11:45 Uhr

Vortrag: Wie helfe ich bei einer Ohnmacht?

Was ist eine Ohnmacht? Und wie reagiert man, wenn es passiert? Um diese und weitere Fragen geht es in einem Vortrag in Schwabmünchen.

Eine Ohnmacht ist ein plötzlicher, vorübergehender Verlust des Bewusstseins. Mediziner sprechen auch von einer Synkope oder einem Kreislaufkollaps. Sie entsteht durch eine vorübergehende Unterbrechung der Blutzufuhr zum Gehirn und man unterscheidet dabei zwischen einer kurzen, meist harmlosen Bewusstseinsstörung, einer längeren Ohnmacht und einer reanimationspflichtigen Bewusstlosigkeit. In ihrem kostenfreien Vortrag am 21. Februar um 19.30 Uhr im Ferdinand-Wagner-Saal Schwabmünchen, Fuggerstraße 20, erläutert Dr. Marleen Pfeiffer weitere Details und beantwortet Fragen. Es gibt verschiedene Ursachen für eine Ohnmacht, beispielsweise Herzprobleme, ein niedriger Blutdruck oder eine Verminderung der zirkulierenden Blutmenge, zum Beispiel durch eine äußere oder innere Verletzung, oder ganz einfach zu plötzliches Aufstehen. „Ohnmachtsanfälle können ernsthafte medizinische Ursachen haben“, warnt Dr. Marleen Pfeiffer, Ärztliche Direktorin und Leiterin der Zentralen Notaufnahmen der Wertachkliniken: „Wer wiederholt Bewusstseinsstörungen hat, sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, um die genaue Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zu besprechen.“ Wie sich vorbeugen lässt Einfache Maßnahmen zur Vorbeugung eines Kreislaufkollapses sind eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, eine regelmäßige und ausgewogene Ernährung sowie Bewegung. Außerdem sollte man Hitze und schnelles Aufstehen nach dem Liegen oder Sitzen vermeiden, rät die Medizinerin. Im Notfall schnell reagieren Im Notfall ist Sicherheit das oberste Gebot. Das heißt zum einen, eventuelle Gefahren aus der Umgebung entfernen und den Ort gegebenenfalls absichern, und zum anderen die Atmung der bewusstlosen Person überprüfen und Maßnahmen zur Wiederbelebung durchführen, sowie den Rettungsdienst verständigen. Und zwar auch dann, wenn die Person nach kurzer Zeit wieder erwacht, aber unregelmäßig atmet. Hilfreich ist es dann, die Person in eine stabile Seitenlage zu legen.(AZ)

