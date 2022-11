Wabato bringt Kunst auf dem Handkarren nach Schwabmünchen

Mit dem Handkarren reiste Andreas Birkner zwei Tage lang zu Fuß zu seiner Vernissage nach Schwabmünchen an und brachte das letzte von 451 ausgestellten Kunstwerken mit.

"Steps" heißt die Ausstellung von Andreas Birkner. Die letzte Skulptur, die dafür noch fehlte, brachte der Schäfer-Kunstpreisträger auf einem Milchkarren von seiner Wanderung mit: einen Wabato. Diese Figur bestimmt sein Gesamtwerk. Sie sieht vermeintlich immer gleich aus, hat aber eigene Merkmale.

"Er entwickelt immer neue aktuelle und philosophische Themen, des Öfteren blitzt sein Humor durch", sagte Kersten Thieler-Küchle, Vorsitzende des Schwabmünchner Kunstvereins, bei der Vernissage. Sie sieht Individuelles in der Wabato-Kunst, nämlich auch Selbstbestimmtheit nach dem Motto: mitlaufen, stehen bleiben oder dagegen sein.

Gute Gespräche auf der Reise

Über sich selbst nachzudenken, über seine Kunst, über neue gedankliche Ansätze, auf jeden Fall über Neues: Das war Wabato wichtig auf dem Fußweg zur Vernissage. Birkner freute sich auch über die vielen guten Gespräche auf seinem Weg, den Sonnenaufgang nach einer kühlen Nacht im Freien am Christoph-Scheiner-Turm in den Stauden. Und die Bewegung an sich. Er dachte auch wieder an die Krippe, die er von seinem Opa geschenkt bekommen hatte: aus Modeln gebrannte Figuren, die er in der kommenden Adventszeit nach eigenen Vorstellungen wieder aufbauen wird.

Die Wabato-Ausstellung beim Kunstverein Schwabmünchen dauert bis 27. November und kann immer mittwochs, samstags und sonntags zwischen 14-17 Uhr besichtigt werden.