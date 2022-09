Schwabmünchen

vor 34 Min.

Wann wird der Schwabmünchner St.-Anna-Kindergarten fertig?

In der Römerstraße in Schwabmünchen entsteht der neue Kindergarten St. Anna. Die geplante Eröffnung muss wegen Lieferschwierigkeiten verschoben werden.

Plus In der Römerstraße in Schwabmünchen entsteht der neue Kindergarten St. Anna. Nach einer Verzögerung werden die Arbeiten an der Baustelle jetzt wieder aufgenommen.

Von Jana Korczikowski

Wer des Öfteren durch die Römerstraße in Schwabmünchen fährt, dem ist es vielleicht aufgefallen: Bei der Baustelle des neuen St.-Anna-Kindergartens standen zuletzt die Bagger still, am Rohbau hat sich äußerlich seit Längerem nichts getan. Das verleitet manch einen zu Spekulationen: Gibt es einen Baustopp? Ist der Stadt etwa das Geld ausgegangen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen