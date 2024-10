Das Wartehäuschen am Busrondell in der Wertachau war etwas in die Jahre gekommen. Anlass genug für die Stadt, den Vorstand der Siedlergemeinschaft e.V. zu einer Ortsbesichtigung einzuladen. Wünschenswerte, notwendige und machbare Maßnahmen wurden abgeklärt und - erkennbar umgesetzt. Das Ergebnis kann sich wohl sehen lassen!

