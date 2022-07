Schwabmünchen

12:47 Uhr

Warum der Stadtbrunnen in Schwabmünchen trocken liegt

Plus Die Fontänenanlage auf dem Stadtplatz in Schwabmünchen verliert zu viel Wasser. Woran das liegt und wann das Problem behoben wird.

Von Carmen Janzen

Der Schwabmünchner Fontänenbrunnen auf dem Stadtplatz an der Fuggerstraße liegt trocken. Seit mehreren Wochen bleibt das Wasser unter der Erde. Nur etwa eine Woche lang war der Brunnen heuer ab Ende Mai in Betrieb, dann schaltete der Bauhof ihn ab. Grund dafür seien hohe Wasserverluste, wie in der aktuellen Sitzung des Werks-, Bau- und Umweltausschusses am Dienstagabend bekannt wurde.

