Was die vier Fraktionen zum Schwabmünchner Sparhaushalt sagen

Plus Traditionsgemäß dürfen vor der Verabschiedung des Haushalts alle vier Fraktionsvorsitzenden Stellung zum Haushalt und den vorangehenden Beratungen nehmen.

Sie mussten kürzen, streichen und verschieben. Jetzt ist der 62-Millionen-schwere "Sparhaushalt" der Stadt Schwabmünchen beschlossene Sache. Gewerbesteuerrückzahlungen in Millionenhöhe hatten die Beteiligten gezwungen, nochmals den Rotstift anzusetzen, nachdem der komplette Haushaltsentwurf bereits fertig war.