Schwabmünchen

Was Schüler aus Kenia in Schwabmünchen erleben

Ein Schulaustausch, den es so noch nie gegeben hat: Schwabmünchner Schüler besuchten im Sommer Kenia, jetzt fand der Gegenbesuch statt.

Plus Es ist ein besonderes Projekt: Schwabmünchner Mittelschüler besuchten Kenia. Jetzt erleben die Freunde aus Kenia ganz unterschiedliche Abenteuer in Deutschland.

Von Sarah Rosa Gratza

Schüleraustausche sind mittlerweile fester Bestandteil des Bildungssystems. Oftmals geht es nach Frankreich oder Spanien. Die Leonhard-Wagner-Mittelschule in Schwabmünchen hat etwas Besonderes gewagt: einen Austausch mit Kenia.

Nicht nur das Partnerland ist besonders, sondern auch der Austausch an sich, da es für gewöhnlich an Mittelschulen solche Angebote nicht gibt. „Normalerweise sind es Gymnasien, die Partnerschulen haben und dann so etwas machen“, erklärt Lena-Maria Frank vom Kreisjugendring Augsburg Land. Möglich war das Ganze nur durch ein Förderprogramm der Stiftung Internationaler Jugendaustausch und des Bayerischen Jugendrings. Dieses ist extra für weiterführende Schulen gedacht, die sonst keine Möglichkeit für einen Austausch hätten. Die Wahl fiel auf Kenia, weil nach dorthin bereits Kontakte bestanden hatten.

