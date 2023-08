Schwabmünchen

Was sich in der Schwabmünchner Geschäftswelt tut

Das neue arabische Lebensmittelgeschäft in der Fuggerstraße 28 in Schwabmünchen.

Plus Im letzten halben Jahr kamen einige neue Geschäfte nach Schwabmünchen. Ladeninhaber berichten von ihrem Angebot und freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Die Geschäftswelt steht auch in Schwabmünchen nicht still. Altes verschwindet, Neues entsteht. Die Neuankömmlinge haben einiges im Gepäck.

An der Fuggerstraße 28 findet sich seit kurzem ein Geschäft für arabische Lebensmittel. Ladeninhaber Alsabah Samer bietet dort ein Sortiment an arabischen Lebensmitteln an, um sowohl kundige als auch experimentierfreudige Käuferinnen und Käufer anzusprechen. Egal ob Gewürze, Süßspeisen oder auch Tabakwaren samt Wasserpfeife, Samers Laden bietet einen bunten Mix. "Wir wollten hier eine näherliegende Möglichkeit schaffen, damit die Leute nicht immer nach Augsburg hineinfahren müssen. Es gibt auch hier viele unterschiedliche Kulturen und gerade diese Menschen haben nun eine Anlaufstelle. Es kommen aber auch Leute, die etwas ausprobieren oder etwas aus ihrem Urlaub nachkochen möchten. Zudem sind Souvenirs aus Ägypten sehr gefragt. Auf Wunsch kann man bei mir auch Waren bestellen, die sich nicht direkt im Sortiment finden lassen."

