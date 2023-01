Schwabmünchen

vor 17 Min.

Ein Überblick: Das verändert sich in der Schwabmünchner Innenstadt

Plus Einige ehemalige Geschäfte stehen leer, andere öffnen, mehrere sind an den Stadtrand gezogen. Wie sich die Schwabmünchner Innenstadt entwickelt.

Von Carmen Janzen Artikel anhören Shape

Das ehemalige Bekleidungshaus Weckmer in der Fuggerstraße, in dem nach der Geschäftsaufgabe eine Kampfsportschule untergebracht war: leer. Nebenan, im ehemaligen Matratzen Concord, zeigt sich dasselbe Bild: leer. Näher Richtung Stadtmitte der ehemalige Drogeriemarkt Müller: leer. Die Metzgerei Lutz in der Kaufbeurer Straße: neuerdings auch leer. Ein Bild, das vermuten lässt, dass der Einzelhandel vor dem Ausverkauf steht. Doch dem ist nur bedingt so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen