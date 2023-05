Schwabmünchen

Waschanlage für Fahrräder ist der Renner beim Aktionstag in Schwabmünchen

Plus Eine Waschanlage für Fahrräder sorgt für Begeisterung in Schwabmünchen. Hier wird auch eine neue Datenbank vorgestellt, die zeigt, wo es für Radfahrer schnell gefährlich wird.

Radeln zugunsten des Klimas. Das tun viele bereits, indem sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder auch ihre Besorgungen damit erledigen. Doch längst nicht alle lassen das Auto auch mal stehen. Um das Thema präsenter zu machen, hat der Landkreis Augsburg die Stadtradel-Aktion ins Leben gerufen. Vom 13. Mai bis zum 2. Juni wird seither fürs Klima geradelt. Für die Gruppen, die am meisten Kilometer zurückgelegt haben, gibt es Preise. Am Ende wird berechnet, wie viel CO₂ letztlich vermieden wurde.

Warteschlangen vor der Fahrrad-Waschanlage

Begleitend zum Stadtradeln gab es am Samstag auf dem Schwabmünchner Festplatz einiges rund ums Fahrrad zu sehen. Am auffälligsten war dabei die Rad-Waschanlage. Dort konnten sich Radfahrende ihre Räder kostenlos putzen lassen. Und einen Fahrradcheck gab es noch obendrauf. So ließen sich auf dem Festplatz Szenen beobachten, wie man sie hauptsächlich von Autofahrern kennt, wenn sich vor einem Wochenende mit schönem Wetter die Autos vor der Waschanlage stauen. Genauso war es diesen Samstag mit den Rädern in Schwabmünchen. Auf einer gekennzeichneten Wartespur standen die Räder aufgereiht. Daneben ihre Besitzerinnen und Besitzer, die geduldig warteten, bis sie an die Reihe kamen. Eine tolle Sache, wenn man kostenlos sein Fahrrad geputzt bekommt, war die einhellige Meinung der Wartenden.

