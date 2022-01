Schwabmünchen

vor 18 Min.

Wechsel an den Wertachkliniken: Ärztlicher Direktor geht in den Ruhestand

Plus Nach 30 Jahren verlässt Dr. Michael Küchle die Wertachkliniken. Er war an der Fusion der beiden Standorte beteiligt. Seine Märchen vor der Narkose waren legendär.

Von Felicitas Lachmayr

Wechsel an den Wertachkliniken: Zum neuen Jahr hat Dr. Michael Küchle sein Büro in den Wertachkliniken geräumt. Nachdem er 2017 als Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin in Ruhestand gegangen war, hat er nun auch sein Amt als Ärztlicher Direktor an seine Nachfolgerin Dr. Marleen Pfeiffer übergeben.

