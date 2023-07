Wechsel an der Spitze bei Rotary in Schwabmünchen

Hermann Müller ist Nachfolger von Michael Schuldlos im Rotary-Club Schwabmünchen. Was der Club in diesem Jahr plant.

Hermann Müller übernimmt das Amt des Präsidenten des Rotary-Club Schwabmünchen von Dr. Michael Schuldlos.

Der scheidende Präsident Schuldlos berichtete von verschiedenen lokalenAktionen. International half der Rotary-Club Schwabmünchen zusammen mit weiteren Rotary-Clubs beim Aufbau des Programms Seedloan in Uganda. Dort werden Kleinbäuerinnen mit Saatgut auf Vorschuss ausgestattet. Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei und die immer noch nötige Impf- und Aufklärungs-Aktivität gegen die Kinderlähmung „End Polio Now“ wurde unterstützt.

Erstmals ein Schüler-Austausch beim Rotary-Club Schwabmünchen

Zum ersten Mal beteiligte sich der Club an einem Schüler-Austausch: Die Schülerinnen Blanca Ricoll Diaz aus Spanien und Hannah Kennedy aus Kanada verbrachten ein Schuljahr am Gymnasium Schwabmünchen und lebten jeweils etwa vier Monate bei Gastfamilien. Charlotte Bauer aus Bobingen und Morella Gesser aus Langerringen sind im Gegenzug in Argentinien beziehungsweise Ecuador angekommen.

Rotarier freuen sich auf Kinderfest im Luitpold-Park

Präsident Hermann Müller beginnt sein Rotary-Jahr mit dem Kinderfest im Luitpoldpark. Nach langer Corona-Pause dürfen sich die Grundschulkinder und auch die Rotarier wieder auf diesen Beitrag zum Ferienprogramm der Stadt Schwabmünchen freuen. Auch am Stadtfest wird der Rotary Club vertreten sein und zum Schulanfang warnen wieder Porträts von Schulanfängern mit „Pass auf!“

Die Studien- und Berufsinformation am Gymnasium im November soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Dabei haben die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit zum direkten Kontakt mit Experten, Studenten und Berufsanfängern. Im Herbst werden die Rotarier beim Pflanzen einer Feldhecke ihren Beitrag zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit beweisen. (AZ)

