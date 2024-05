Wehringen legt soliden Haushaltsplan vor

Einen ausgeglichenen Haushalt konnte Bürgermeister Manfred Nerlinger dem Wehringer Gemeinderat präsentieren. Die Gemeinde wird in 2024 einige Investitionen tätigen.

Durch den ausgeglichenen Haushalt und die gute Situation in Wehringen sei eine dauerhafte Leistungsfähigkeit gegeben, freute sich Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger ( CSU) bei der Verabschiedung des Haushaltsplans für 2024. Dabei könnten in diesem Jahr 420.000 Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt überführt werden. "Ein Gewinn aus dem Alltagsbetrieb ist mit Blick auf einige Nachbarkommunen nicht mehr selbstverständlich", sagte Nerlinger. Dabei sei der Haushaltsumfang für eine Kommune mit 3200 Einwohnerinnen und Einwohnern durchaus gewaltig. Mit einem Volumen von rund 7,1 Millionen Euro im Verwaltungs- und knapp 8 Millionen Euro im Vermögenshaushalt ergibt sich ein Gesamtvolumen von rund 15,1 Millionen Euro.

Zuzug und neue Gewerbebetriebe bleiben wichtig

Und so wird das Geld aus dem Verwaltungshaushalt verwendet: Ein Betrag von rund 1,75 Millionen Euro fließt in die Bildung. Durch die höheren Kinderzahlen würden sich die laufenden Kosten in Kindergarten und Schule erhöhen. Dazu käme die Kreisumlage an den Landkreis in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Die Personalkosten der Gemeinde liegen bei 1,35 Millionen Euro pro Jahr. Demgegenüber stehen die Einnahmen aus der Einkommenssteuerbeteiligung Wehringens mit rund 2,8 Millionen Euro. Aus der Gewerbesteuer kämen geschätzt etwa 1,3 Millionen Euro. In diesem Zusammenhang wies Nerlinger darauf hin, wie wichtig sowohl Zuzug als auch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe für die Steigerung der Einnahmen seien.

Auwald-Grundstücke sollen 4 Millionen Euro in die Kasse bringen

Und so wird in Wehringen investiert: Größter Posten im Vermögenshaushalt sind Kindergarten und Schule. Für die neue Kindertagesstätte und die Planungskosten für den Neubau der Schule sind 2,4 Millionen Euro angesetzt. Dazu sind Ausgaben für die Verbesserung und den Erhalt der Infrastruktur vorgesehen. 300.000 Euro werden für den Straßenausbau des nördlichen Ortseingangs gebraucht. Für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs sind 400.000 Euro vorgesehen und eine größere Reparatur in der Kläranlage wird rund 600.000 Euro kosten. Um die Stärkung des Wehringer Zentrums voranzutreiben, wird mit Kosten für Grundstückserwerb von 1,7 Millionen Euro kalkuliert. Auch in die Verbesserung der Lebensqualität der Gemeinde wird investiert. Für den in Bau befindlichen Generationenpark an der Singold sind Kosten in Höhe von 450.000 Euro und für die Maßnahme "Erweiterung Wertachstrand" noch einmal 35.000 Euro zu erwarten. Finanziert werden sollen alle diese Maßnahmen zu einem großen Teil aus den Grundstücksverkäufen im neuen Gewerbegebiet Auwald. Rund vier Millionen Euro sollen diese in die Gemeindekasse spülen. Dazu werden Zuschüsse von 750.000 Euro erwartet. Der Rest wird über eine Kreditaufnahme von 2,5 Millionen Euro gegenfinanziert.

Bürgermeister Nerlinger wies darauf hin, dass das Thema Grundsteuer den Gemeinderat im zweiten Halbjahr 2024 beschäftigen werde. Durch die Gesetzesänderungen müsste über die Hebesätze für die Grundsteuer A und B gesprochen werden, da der Gesetzgeber vorgegeben habe, dass die Änderungen für die Bürgerinnen und Bürger möglichst aufkommensneutral gestaltet werden sollen. Der Haushalt für das Jahr 2024 wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

