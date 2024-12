Weihnachtszauber an der Mittelschule

Einige Tage vor dem ersten Advent verwandelte sich die Aula der Leonhard-Wagner-Mittelschule in Schwabmünchen in ein stimmungsvolles Winterwunderland: Der Adventsmarkt, für den sich Tina Wörle hauptverantwortlich zeigte, lockte zahlreiche Besucher an und bot ein vielfältiges Programm, das von Schülern und Lehrkräften im Vorfeld mit viel Engagement vorbereitet wurde.

Viele Klassen der Schule beteiligten sich am Marktgeschehen und boten an festlich dekorierten Ständen Selbstgebasteltes, leckere Speisen und wärmende Getränke an. Die Produkte wurden meist gegen Spenden angeboten, und die Besucher zeigten sich großzügig. Besonders beliebt waren der „Schulburger 3.0“ und die von Schulleiter Johannes Glaisner persönlich gegrillten Bratwürste.

Nach der Begrüßung durch Rektor Glaisner und Schülersprecher Vincenzo Cena startete ein beeindruckendes Bühnenprogramm: Die Zumba-Gruppe unter der Leitung von Lana Barz, Musikgruppen von Claudia Reichle und Tina Wörle sowie die Hula-Hoop-Akrobatik-Gruppe von Sabrina Rießenberger sorgten für beste Unterhaltung und weihnachtliche Stimmung. Ein weiterer Höhepunktt war die von Schulentwicklungsteam initiierte Tombola. Neben zahlreichen attraktiven Preisen gab es hier unter anderem auch fünf Mal eine Freistunde zu gewinnen.

Der Adventsmarkt war nicht nur ein Fest der Kreativität, sondern auch ein Ort der Begegnung. Viele ehemalige Schüler und Eltern fanden den Weg in die Aula, die von weihnachtlicher Atmosphäre erfüllt war. Der gesamte Erlös des Adventsmarktes kommt direkt den Schülern der Leonhard-Wagner-Mittelschule zugute. Geplant ist die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Pausenhof, um den Schulalltag der Mittelschüler abwechslungsreicher zu gestalten.