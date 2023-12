Weltbekannter Geiger Joerg Widmoser spielt in Schwabmünchen Klavier

Zusammen mit seinem Sohn Leander tritt Joerg Widmoser im Januar in der Stadthalle Schwabmünchen auf.

Joerg Widmoser zählt international zu den bekanntesten Jazzgeigern und war bereits mehrmals zu Gast in Schwabmünchen. Das nächste Mal ist er am Donnerstag, 18. Januar, vor Ort zu hören. Bei diesem Konzert mit dem Trio „Like Standards“ begeistert er allerdings nicht wie gewohnt an der Geige, sondern am Klavier, zusammen mit seinem Sohn Leander Widmoser am Schlagzeug und Bernhard Seidel am Bass. „Jazz der Generationen: A Father-Son Dialogue“ heißt das Programm.

Die Eigenkompositionen werden durch die unterschiedlichen musikalischen und generationsbedingten Hintergründe der drei Musiker verfeinert. Hierbei spielen Seidels Tango- und Klassik-, sowie Leander Widmosers Pop- und Rock- Hintergrund eine entscheidende Rolle. Für ihre Arbeit wurden sie im Jahr 2022 für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.

Joerg Widmoser in Schwabmünchen: Hier gibt es Karten

Das Konzert findet am Doinnerstag, 18. Januar, in Der Stadthalle im Breitweg in Schwabmünchen statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten für 18 Euro (Jugenliche bis 16 Jahren zahlen 10 Euro) gibt es im Vorverkauf online unter www.kultur-schwabmuenchen.de oder donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr im Kulturbüro, Fuggerstraße 50, in Schwabmünchen. Bei Vorlage von drei Jazz-Tickets im Kulturbüro gibt es die vierte für 10 Euro. (AZ)