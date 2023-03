Schwabmünchen

Wenn in der Wertach Delfine schwimmen

Plus Kabarettist Wolfgang Krebs schlüpft in Schwabmünchen in verschiedenste Rollen und bringt den Saal nicht nur zum Lachen.

Von Marcus Angele

Weiß-blauer Himmel auf der Bühne und davor ein Kabarettist in Bestform: Wolfgang Krebs brachte mit seinem aktuellen Programm „Vergelt's Gott“ eine sehr lustige und bunte Mischung aus Parodie und Witz mit nach Schwabmünchen. Doch neben all dem heiteren Politikklamauk fand er auch mahnende und ernste Töne, die das Publikum zum Nachdenken anregen sollten.

