Wertachkliniken gehen neue Partnerschaft mit dem Josefinum ein

Die beiden Krankenhäuser arbeiten künftig bei gynäkologischen Operationen zusammen. Besonders Frauen mit Endometriose oder Eierstockkrebs profitieren davon.

Die Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen gehen eine neue Kooperation ein. Der neue Partner ist das Josefinum in Augsburg, das zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) gehört. Beide Kliniken haben sich für eine für eine chirurgisch-gynäkologische Zusammenarbeit entschlossen. Patientinnen profitieren ab sofort von der Expertise beider Häuser im Bereich der Gynäkologie und Allgemeinchirurgie.

Das sagen die Chef zur Zusammenarbeit

„Es freut mich sehr, dass wir gemäß unseren jeweiligen Expertisen in verschiedenen Bereichen ab sofort zusammenarbeiten. Die Zukunft der Krankenhäuser liegt in der Vernetzung untereinander und der Nutzung der jeweiligen Spezialisierungen. Ziel ist es, Synergieeffekte zu nutzen, um umfassende und qualitativ hochwertige Behandlungen anzubieten“, so Sebastian Stief, Geschäftsführer der KJF Klinik Josefinum und medizinischer Vorstand der KJF Augsburg.



Auch für Martin Gösele, Vorstand der Wertachkliniken, ist die Kooperation ein wichtiger und zukunftsfähiger Schritt. „Uns ist eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern in der Region wichtig, um unseren Patientinnen und Patienten eine wohnortnahe und hochqualifizierte Versorgung zu ermöglichen. Neben der Kooperation mit dem Uniklinikum Augsburg, freuen wir uns nun ebenfalls sehr über die Zusammenarbeit mit dem Josefinum.“

So soll die Zusammenarbeit ablaufen

Durch die Zusammenarbeit ist eine hochmoderne Behandlung bei Endometriose möglich. Das Josefinum nutzt die Kompetenzen der Allgemeinchirurgie der Wertachkliniken für hochkomplexe gynäkologische Operationen – beispielsweise bei Endometriose. Von dieser chronischen Erkrankung, die häufig zu erheblichen Schmerzen und Unfruchtbarkeit führt, sind in Deutschland rund zwei Millionen Frauen im gebärfähigen Alter betroffen. Bei der operativen Therapie kommen moderne Techniken und Instrumente wie die laparoskopische 3D-Chirurgie zum Einsatz. Die spezielle chirurgische Expertise der Wertachkliniken ergänzt hierbei das gynäkologische Know-how der Experten im Josefinum.

Patientinnen der Wertachkliniken profitieren künftig von speziellen Operationen bei Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom). Dieser gehört zu den aggressivsten Tumoren und ist die zweithäufigste bösartige Erkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane. Durch Unterstützung der gynäkologischen Abteilung der KJF Klinik Josefinum können Operationen bei Ovarialkarzinom ab sofort vollumfänglich in den Wertachkliniken stattfinden. (AZ)