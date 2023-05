Wertachklinik Schwabmünchen

Leitender Ermittler enthüllt Details über "falsche Krankenschwester"

Nach dem Tod eines schwer kranken Patienten in der Wertachklinik kam der Verdacht auf Vertuschung auf. Eine Krankenschwester rückte schnell besonders in den Fokus.

Plus Am Landgericht Augsburg muss sich eine 42-Jährige wegen versuchten Mordes verantworten. Sie hatte als Krankenschwester auf der Intensivstation in Schwabmünchen gearbeitet.

So viel medizinisches Wissen wie vermutlich nie zuvor besaß der Ermittlungsleiter bei der Kriminalpolizei zum Zeitpunkt des Strafprozesses, als er am Landgericht Augsburg aussagte. Einer Frau wird versuchter Mord an einem schwer kranken Patienten vorgeworfen. Die Angeklagte soll dem Mann im Februar 2022 eine Überdosis Insulin verabreicht haben. Der starb kurz darauf. Der Chefarzt schaltete die Kripo ein, nachdem Unstimmigkeiten bei den Blutmesswerten aufgetaucht waren "Da ist mir das immer komischer vorgekommen", sagte er als Zeuge vor dem Landgericht. Für ihn sei der Eindruck einer Vertuschung entstanden.

"Sie wirkte überzeugend, brachte es herüber, als würde sie sich auskennen"

Der daraufhin eingeschaltete Kriminalbeamte suchte die Angeklagte in ihrer damaligen Unterkunft auf und vernahm sie. Sie habe ihm gesagt, qualifiziert zu sein und die Ausbildung zu haben. "Sie wirkte überzeugend, brachte es herüber, als würde sie sich auskennen", sagte der Ermittler vor Gericht. Routinemäßig schickte er ihre Qualifikationen zur Überprüfung, ausgestellt offenbar von der Uni Halle. Der Verdacht auf gefälschte Dokumente habe damals noch nicht bestanden.

