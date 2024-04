Wie aus einem Hobby ein eigenes Online-Geschäft wird

Um ihre handgefertigten Stücke einem größeren Publikum anbieten zu können, hat Christina Klotz ein Online-Geschäft gestartet. Was hinter einem Online-Handel steckt.

In Kisten lagert handgefertigte Keramik, Stoffzuschnitte liegen zum Nähen bereit. All das für das Online-Geschäft „Studio Noe“, in dem Christina Klotz seit rund einem Monat selbst entworfene Kleidung und in Italien handgetöpferte Keramik anbietet. Die studierte Kunsthistorikerin hat schon immer eine Leidenschaft fürs Gestalten und Nähen. Aber wir bringt sie die Waren an den Mann und die Frau? „Ich hatte am Anfang keine Idee, wie man einen Onlineshop aufbaut“, berichtet Christina Klotz.

IHK-Expertin hat verschiedene Tipps

Wie Branchenberaterin Franziska Behrenz von der IHK Schwaben weiß, sind bei der Wahl eines Online-Vertriebskanals folgende Parameter ausschlaggebend: die Arbeitszeit, das eigene Vorwissen zum Beispiel im Bereich Programmieren, das Budget und das verfolgte Ziel. Abhängig davon könne die passende Vertriebsform gewählt werden. Möglich sind unter anderem der Vertrieb über einen Online-Marktplatz, eine selbst programmierte Internetseite, das Beauftragen einer Agentur oder das Nutzen eines Baukastensystems.

Christina Klotz hat sich auf Empfehlung von Freunden aus dem IT-Bereich für das System eines führenden E-Commerce-Software-Anbieters entschieden. Ihre Webseite habe selbst gestalten können, mit „ein bisschen Probieren“ habe sie sich an das Erstellen und Einpflegen von Produktfotos und -texten herangetastet. Den Aufbau hat Klotz laufend selbst finanziert, der größte Posten seien die Produkte gewesen.

Soziale Medien sind wichtig

Die Sozialen Medien, insbesondere Instagram und TikTok, sind für Christina Klotz ein wichtiger Weg, um Kunden auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Sie ist überzeugt: „Die neuen Medien bieten mit wenig Kosten eine Möglichkeit, sich etwas aufzubauen. Durch das Internet lässt sich vieles umsetzen.“ Gerade den Zeitaufwand, der hinter einem Online-Handel steckt, unterschätze man allerdings, so Klotz. Sie betreibt ihr Online-Geschäft im Nebengewerbe und arbeitet parallel in Teilzeit in einem normalen Bürojob. Bestellungen näht, verpackt und versendet sie nach Feierabend oder an freien Tagen.

Wann ein eigener Online-Shop Sinn macht

Im Landkreis Augsburg gibt es zunehmend mehr Online-Geschäfte, das Landratsamt sieht eine stark steigende Tendenz. Aktuell sind 659 Betriebe gemeldet, von denen rund 75 Prozent seit 2019 entstanden sind. Gut ein Viertel davon ist erst im vergangenen Jahr gegründet worden. Christina Klotz meint: Ein eigener Online-Shop mache Sinn, wenn man mehrere Produkte im Nebengewerbe verkaufen will, aber nicht „für drei Paar Socken“. Außerdem brauche man einen langen Atem und Lust, viel Zeit zu investieren.