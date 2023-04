Schwabmünchen

06:30 Uhr

Wie der Schwabmünchner Luitpoldpark noch schöner werden soll

Plus Der Verschönerungsverein plant im Schwabmünchner Luitpoldpark einen neuen Pavillon, eine Hopfenstange und eine Streuobstwiese.

Der Luitpoldpark in Schwabmünchen bietet einen Klettergarten, den Rodelberg, Wasserläufe und Weiher, Spielplätze, Liegestühle aus Holz, einen blühenden Garten, Minigolf, Discgolf, einen Biergarten mit Holzhütte und vieles mehr. Doch das scheint nicht genug. Der Verschönerungsverein will seinem Namen alle Ehre machen und den Park weiter verschönern. Welche Vorhaben geplant sind, erläuterten Karl Wieser vom Verschönerungsverein und Grünamtsleiter Roland Schiller in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses: Ein Metallpavillon, ein Naturpavillon aus Hopfen und eine Streuobstwiese sind in Planung und sollen heuer umgesetzt werden. Der Verein bat die Stadt in der Sitzung um Hilfe bei den Erd- und Bodenarbeiten.

Der Metallpavillon : Auf dem stadteigenen Grundstück südlich des Blumengartens in der Nähe von Biergarten und Vereinsheim soll der Pavillon mit einem Durchmesser von etwa 4,5 Metern entstehen. Er wird rund und bekommt ein spitz zulaufendes Dach. Die Kosten dafür trägt der Verein aus Spenden, die bereits eingegangen sind. Die Erd- und Bodenarbeiten übernimmt der Bauhof, denn der Pavillon benötigt eine Bodenplatte. Dienen soll er lediglich als Treffpunkt und optisches Glanzlicht. Gefertigt wird der Pavillon in der Schlosserei der Justizvollzugsanstalt Heilbronn .

Die Hopfenstange : Nördlich der Minigolfanlage auf einem Grundstück des Verschönerungsvereins soll ein Naturpavillon entstehen. Eine sieben Meter hohe Eisenstange wird dafür im Boden verankert. Acht Drahtseile führen von der Spitz weit ausladend nach unten und sollen Hopfenplanzen als Rankhilfe dienen. Der Naturpavillon ist mit einem Durchmesser von etwa sechs Metern geplant. Wenn die Pflanzen gewachsen sind, entsteht quasi ein Hopfen-Tipi, das Schatten spendet.

Die Streuobstwiese : In der Nähe des geplanten Metallpavillons , ebenfalls südlich des blühenden Gartens und nördlich des Kindergartens, dort, wo aktuell Erdaushub lagert, will der Verschönerungsverein im Ferienprogramm zusammen mit Kindern zehn Obstbäume pflanzen, als Startschuss für eine Streuobstwiese . Jedes Jahr könnten weitere Bäume hinzukommen. Die Pflege dieser Bäume soll in Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein erfolgen, der regelmäßig Baumschnittkurse anbietet.

Die Mitglieder des Bauausschusses befassten sich zudem mit den Schulbushaltestellen am Leonhard-Wagner-Schulzentrum. Ab September gibt es dort keinen freigestellten Schulbusverkehr mehr. Der AVV wird die Haltestellen dann anfahren und in den Linienverkehr integrieren. Dafür werden allerdings große 18 Meter lange Gelenkbusse eingesetzt, die an den Schulen nicht mehr längs in Reihe stehen können. Anstatt bislang zehn Haltestellen entlang des Pausenhofes wird es dann nur noch sieben geben. Diese werden in Sägezahn-Aufstellung angeordnet.

