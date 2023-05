Wie die Lust auf Lieblingsbücher Kult wurde

Aus einer Idee wurde eine etablierte Reihe: Seit 2010 empfehlen Literaturbegeisterte in Schwabmünchen besondere Werke.

Das Schwabmünchner Vorleseteam mit Buchhändler Albert Schmid, der Journalistin Cynthia Matuszewski und dem Germanisten Richard Reisch hat ein neues Gesicht: Karin Frewin, die Leiterin der Volkshochschule Süd, löst Richard Reisch ab, der sich nach rund 30 Vorleseabenden aus dem Team verabschiedet. Albert Schmid erinnerte in einem kurzen Rückblick an die gemeinsame Zeit.

2010 brachte die Liebe zur Literatur und die Lust daran, anderen von ihren Lieblingsbüchern zu erzählen, die drei "Vorleser" zusammen. Seitdem präsentieren sie in lockeren Abständen mehrmals im Jahr ihre Lieblingsbücher. Damit die Veranstaltung nicht zu "verkopft" wird, waren von Anfang an auch Musikerinnen und Musiker mit von der Partie. Ein Ort für die Literaturabende war schnell gefunden, die Bücherei Schwabmünchen stellt seit 2010 ihre Räume zur Verfügung, baut eine kleine Tribüne auf und koordiniert den Eintritt. Wobei dem Vorleseteam und der Bücherei von Anfang an wichtig war, dass der Eintritt frei ist. "Wir wollen die Hemmschwelle, neue Bücher kennenzulernen, so niedrig wie möglich halten und sind glücklich, eine qualitativ so hochwertige Veranstaltung mit freiem Eintritt anbieten zu können", erklärt Birgit Scharnagl, die Leiterin der Bücherei Schwabmünchen.

Brassination begleitete die jüngste Lesung musikalisch. Foto: Brassination

Vorleseteam Schwabmünchen: Jeder Abend hat ein bestimmtes Motto

Werbung und Vorbereitung des Abends übernimmt Buchhändler Albert Schmid. "Das ist ein Traum, jemanden zu haben, der im Vorfeld so viel Arbeit in einen Abend steckt", sagt Scharnagl. Jeder Literaturabend hat ein bestimmtes Motto. Albert Schmids Schwarz-Weiß-Plakate für die Vorleseabende mit Themen wie "Hey, Alter!", "Prost Mahlzeit!", "Hütet euch vor Männern!" oder "Höchste Eisenbahn" sind in Schwabmünchen mittlerweile Kult. "Mir macht es ungeheuer viel Spaß, zu einem bestimmten Thema, mit dem ich mich vorher kaum beschäftigt habe, Literatur zu finden und vorzustellen", berichtet Albert Schmid. "Dabei verfolge ich durchaus egoistische Ziele, denn so kann ich meinen persönlichen Literaturgeschmack einem breiten Publikum zugänglich machen", sagt Schmid und lacht. Seine Mitstreiter lassen sich gern auf Schmids Themenvorschläge ein.

Empfehlung muss ein Quäntchen Humor enthalten

"Für mich ist es am wichtigsten, dass ich ein Buch und den Schreibstil einer Autorin oder eines Autors wirklich von Herzen empfehlen kann und dass die Bücher auch immer ein Quäntchen Humor enthalten", berichtet Cynthia Matuszewski. "Da wir uns nie verraten, welchen Ausschnitt eines Buches wir am Abend vorstellen, ist es auch für mich immer wieder spannend oder überraschend zu hören, was meine beiden Mit-Vorleser präsentieren", sagt die Journalistin aus Großaitingen.

Richard Reisch, der Germanist in der Runde, hatte vor allem immer viel Spaß an anspruchsvollen Texten und ließ sich auch nicht abschrecken, wenn ihm ein Werk nicht auf Anhieb gefiel – im Gegenteil, das weckte erst seinen Ehrgeiz. "Ich habe immer gern Neuerscheinungen aus der Bücherei vorgestellt, auf die die Menschen ansonsten vielleicht nicht gestoßen wären", so Reisch. Und da der Germanist auch privat die theatralischen Passagen eines Buches gern einmal laut vorliest, gefiel ihm dieser Teil des Vorleseabends besonders.

Und wie kam Karin Frewin zu der Gruppe der Vorleser? "Mich hat Albert Schmid in der Tür zur Bücherei erwischt und mit seiner Bitte überrascht", berichtet Frewin und lacht. "Eigentlich stehe ich nicht so gern im Rampenlicht, aber dieser erste Abend hat mir viel Spaß gemacht." Viel Spaß hatten bei der jüngsten Lesung zum Thema Gartenlust auch die Mitglieder der Band Brassination. Die neun Musiker zeigten, wie vielfältig Blasmusik sein kann, und holten mit ihren beschwingten, mitreißenden Melodien das Publikum immer wieder aus der literarischen Welt in die Gegenwart zurück. Besonders viel Applaus ernteten sie für ihre freie Interpretation der Titelmelodie der "Sendung mit der Maus". Das Schöne an den Literaturabenden sind eben auch die Musikeinlagen: Von der Harfe bis zur elektrischen Gitarre oder der Zither und dem Akkordeon sorgten in den vergangenen 13 Jahren eine Vielzahl von Musikinstrumenten für einen freien Kopf zwischen den Texten.