Schwabmünchen

vor 48 Min.

Wie es mit den Bauarbeiten neben der Pfarrkirche weitergeht

Plus Das Chorregentenhaus ist bereits abgerissen worden, nun folgt das Nebengebäude: das Pfarrhaus. Was dort geplant ist und wann es fertig gestellt sein soll.

Von Carmen Janzen

Neben der Stadtpfarrkirche St. Michael in Schwabmünchen klafft an der Ferdinand-Wagner-Straße bereits eine große Baulücke. Dort, wo einst das Chorregentenhaus stand, ist nur noch Erdreich zu sehen. Bauarbeiter bereiten gerade den Boden für das Fundament vor, auf dem bald ein Neubau der Caritas stehen soll. Die Kirche hat das Grundstück an den Diözesanverband der Caritas verkauft. "Uns war es wichtig, dass es in kirchlicher Hand bleibt und einen sozialen Zweck erfüllt. Eine Diskothek wäre dort eher unpassend gewesen", sagte Pfarrer Christoph Leutgäb. Ein kluger Schachzug, denn sein das Ziel in Sachen Stadtentwicklung ist klar: Er wünscht sich auf dem Areal an der Ferdinand-Wagner-Straße einen "kirchlichen Ortsbereich".

