Wie Patienten und Personal an den Wertachkliniken das Weihnachtsfest erleben

Plus Die Beschäftigten der Wertachkliniken versorgen rund um die Uhr Patienten. Corona und das Besuchsverbot sind belastend, doch der Klinikseelsorger gibt Hoffnung.

Die meisten Menschen feiern Heiligabend mit der Familie: Unterm Christbaum stapeln sich Geschenke, es erklingen Weihnachtslieder, der Tisch für das gemeinsame Essen ist gedeckt. Doch nicht alle verbringen Weihnachten mit ihren Liebsten. An den Wertachkliniken sind Ärztinnen und Pflegekräfte rund um die Uhr im Einsatz, um Patientinnen und Patienten während der Feiertage zu versorgen.