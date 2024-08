Alle Generationen spielen in Schwabmünchen Schach

Normalerweise denken Menschen bei Schach wohl an einen Tisch mit einem kleinen Brett darauf und zwei Menschen, die sehr still und konzentriert lange davor sitzen. Dass es auch ganz anders geht, zeigen die Schwabmünchner Grundschüler Emil, Tim und Leo. Sie spielen auf dem großen Freiluft-Schachbrett im Luitpoldpark. Die Figuren sind weiß oder schwarz, aus Plastik und mit Sand oder Kies befüllt, damit sie nicht so leicht umfallen und zum Teil so groß wie ein Kleinkind. Alle drei haben bereits Erfahrung im Schach. Emils und Tims Großväter engagieren sich im Schachverein. Auch Leo erzählt: „Ich habe schon oft mit meinem Opa gespielt.“ Im Schachclub ist er bisher nicht. Sein Vater kann im Gegensatz zu Leo kein Schach, lässt sich aber bereitwillig ein paar Grundregeln erklären. Beispielsweise, dass Bauern am Anfang des Spiels zwei Felder vorrücken dürfen, danach nur noch eines.

Entstanden ist der Schwabmünchner Schachclub unmittelbar nach dem Krieg im Januar 1946. Vertriebene Sudetendeutsche siedelten sich in Schwabmünchen an. Darunter auch ein Schachmeister. Zusammen mit alteingesessenen Schwabmünchnern entstand der Schachclub, erzählt Vorstand Karl Hiller. Auch Hubert Schöffel, der verstorbene Senior des Sportbekleidungshauses, war laut ihm Mitglied. Außerdem war laut der Infotafel des Schachvereins Landrat und NSDAP-Mitglied Franz Schwandner dabei. Insbesondere in der Nachkriegszeit florierte der Schachclub. Denn er bot eine willkommene Abwechslung. Sonst gab es kaum Zeitungen, Radio oder ähnliches. Heute liegt ein besonderes Augenmerk auf der Jugendarbeit. In den vergangenen Jahren haben die Anmeldezahlen kontinuierlich zugenommen. Aktuell gibt es laut Vorstand Bernhard Hiller 18 Kinder und Jugendliche, die regelmäßig spielen.

Bauern sind die häufigsten Figuren auf dem schwarz-weißen Feld in Schwabmünchen

Bauern gibt es am häufigsten auf dem Spielfeld. Sie stehen wie eine schützende Armee vor den restlichen Figuren. Die wichtigste darunter ist der König, wenn der fällt, ist das Spiel verloren. „Das heißt dann Schach matt“, erklärt Emil. Er ruft zu Leo herüber: „Berührt, geführt.“ Leo hat seinen Läufer an der Spitze angefasst. Diese Figur darf ausschließlich diagonal über das Spielfeld ziehen. Leo überlegt lange, läuft über das Spielbrett und begutachtet, wie seine Figuren aktuell stehen. Er und Tim finden beide das große Schachbrett leichter zu bespielen. Tim sagt: „Ich habe so einen besseren Überblick.“ Emil bemerkt hingegen keinen großen Unterschied.

Tims Mutter sitzt auf einer Bank an der Seite. Sie habe es bis zur bayerischen Meisterschaft gebracht, sagt sie. Bescheiden fügt sie hinzu, es habe bei den Mädchen keine große Konkurrenz gegeben. Fachmännisch begutachtet sie das Feld: „Die stehen aber etwas ungünstig im Moment.“ Gemeint sind die weißen Figuren. Drei, vier Bauern stehen in einer Linie und decken sich nicht gegenseitig. Dafür müssten sie versetzt hintereinanderstehen, um eine angreifende Figur schlagen zu können. Emil und Tim haben schon einen Bauern und einen Springer von Leo geschlagen, der dafür einen Bauern und einen Läufer.

Enkel Emil kann drei Züge vorausdenken, der Opa sogar zehn

Rund 30 Jugendliche melden sich in jedem Jahr für den Sommerferien-Schachclub an. Kurt Küchle ist mit für den Nachwuchs zuständig. Er erzählt, dass es drei Gruppen gibt. Die Turnierspieler, die die noch üben wollen und die Anfänger. Letzteren erklärt er die Figuren, wie sie sich übers Feld bewegen. Der Springer, das Pferd, beispielsweise springt um die Ecke. Mit der Zeit lernen sie einige Züge vorauszudenken. Emil sagt: „Ich kann zwei bis drei Züge vorausdenken, mein Opa mindestens zehn.“ Küchle erklärt, dass er besonders die Entwicklung der jungen Schachspieler gespannt begleitet. Erst vor kurzem hätte ein langjähriges Mitglied in einem Jahr einen solchen Sprung gemacht, dass es die älteren Spieler auf einmal überflügeln konnte.

Vorsitzender Bernhard Hiller betont, dass es ihnen vor allem um das Gemeinschaftsgefühl geht, nicht darum Schachmeister zu kreieren. Deshalb gibt es auch Ferienkurse und gemeinsame Radtouren. Auch das Schachbrett haben die Schwabmünchner erst kürzlich neu gestrichen. Kurt Hiller ergänzt, dass es auch in Wangen und Mindelheim Outdoor-Schachbretter gibt.

Wem der Sinn nicht nach einer langen Partie Schach steht, der kann eine Runde Blitzschach ausprobieren. Im Gegensatz zum herkömmlichen Schach haben die Spieler dabei nur sehr kurz Zeit ihre Figuren zu ziehen. Oft haben sie für die gesamte Partie nur fünf Minuten Bedenkzeit.

Wenn der König fällt, ist das Spiel vorbei

Auf einmal verkündet Leo: „Ich habe jetzt keine Lust mehr.“ Die drei Jungs haben bestimmt eine Stunde lang durchgehalten. „Du musst deinen König hinlegen“, sagt Emil. Kaum dass die drei ihr Spiel beendet haben, betritt ein Vater mit seinen beiden Kindern das Schachbrett. Wer mag, kann samstags, sonntags und an Feiertagen spielen. Kurt Küchle räumt dann die Figuren aus ihrer Holzkiste, in der sie sonst sicher verwahrt liegen. Damit die Besucher des Luitpoldparks noch lange ihre Freude daran haben.