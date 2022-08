Schwabmünchen

17:50 Uhr

Wie Stammgäste des Singoldsand Festivals jedem Wetter trotzen

Plus Nach dem sonnigen Auftakt des Singoldsand Festivals sieht es an den restlichen Tagen nach Regen aus. Stammgäste und Veranstalter lassen sich davon nicht unterkriegen.

Von Paula Binz

"Ich freue mich jedes Jahr auf den Moment, das erste Mal über das Festivalgelände zu laufen und so viele Details zu entdecken", sagt Johannes Hegele. Seit 2013 ist der 24-Jährige fester Stammgast des Singoldsand Festivals in Schwabmünchen. Für Hegele zeichnet sich das Festival besonders durch die liebevolle Dekoration aus. Gut in Erinnerung geblieben sind ihm zum Beispiel die Telefonhörer, mit denen sich die Besucher in den vergangenen Jahren quer über das Gelände unterhalten konnten: "Das war echt lustig, weil man nie wusste, wer an der anderen Leitung antwortet."

