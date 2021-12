Wieder Ärger um illegale Mountainbike-Strecken bei Schwabmünchen

Plus Erneut gibt es im Waldgebiet Guggenberg bei Schwabmünchen Ärger um illegale Mountainbike-Strecken. Diesmal haben Unbekannte Verbotsschilder demoliert.

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 2. Dezember, und Dienstag, 7. Dezember, im Waldgebiet Gruggenberg im Schwabmünchner Ortsteil Klimmach alle neun angebrachten Verbotsschilder samt Eichenpfosten zerstört und sie anschließend in den Wald geworfen, berichtet die Schwabmünchner Polizei. Außerdem wurden mehrere Orientierungsschilder für Wanderer beschädigt beziehungsweise verdreht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen.