Wiedersehen nach drei Jahren: Adventskonzert mit den The Sweet 60s

Ein Wiedersehen nach drei Jahren Pause gibt es mit dem Landsberger Gospelchor The Sweet 60s in Schwabmünchen.

Der Landsberger Gospelchor The Sweet 60s wird am Freitag, 16. Dezember, in der evangelischen Christuskirche in Schwabmünchen zu hören und zu sehen sein. Das Adventskonzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Vielen in Schwabmünchen ist dieser Chor bekannt, bei dem die Agierenden mindestens 60 Jahre alt sein müssen, um mitsingen zu dürfen, denn schon 2019 gab es ein Konzert in der Christuskirche. "Das bekannte Protestlied der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 'We Shall Overcome' wird in Schwabmünchen den Auftakt bilden für ein gut einstündiges Konzert rund um die weltbewegenden Themen Frieden, Freiheit und Hoffnung", kündigt die Vereinsvorsitzende Renate Schmid an.

Unter der Leitung des Münchner Gospel-Pianisten Michael Armann werden die in den letzten Monaten personell erstarkten "Sweet 60s" ihr erweitertes Repertoire präsentieren, das neben Songs wie "Hallelujah", "Swing Low" und "Amazing Grace" auch emotionale Weihnachtslieder wie "Oh holy Night" und "Mary's Boychild" von Harry Belafonte beinhaltet. Der älteste Sänger der Sweet 60s ist schon 95 und steht als Tenor noch immer auf der Bühne. Der 2008 vom New Yorker Gospelsänger Charles B. Logan gegründete Chor hatte auch Auftritte über die Landesgrenzen hinaus in der Schweiz und Ungarn. (AZ)