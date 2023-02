"Wildwuchs und Weibsbilder": Die Gesichter einer Ausstellung

Helga Leudemann zeigt erstmals öffentlich ihre Werke im Foyer des Kunsthauses in Schwabmünchen.

„Wildwuchs und Weibsbilder“, so heißt die erste öffentliche Ausstellung von Helga Leudemann. Ihre Malereien sind bis 19. März im Foyer des Kunsthauses des Kunstvereins Schwabmünchen zu sehen. Bei der Vernissage gestattete die Künstlerin tiefere Einblicke in ihre Werke.

Künstlerin ist eine hervorragende Beobachterin

Als eine hervorragende Beobachterin bezeichnete die Dritte Vorsitzende des Kunstvereins Schwabmünchens, Catalina Mayer, die Malerin Helga Leudemann, eine Autodidaktin, „die viel erlebt und gesehen hat“. Mit Mut brachte sie ihre Impressionen, Erlebnisse und Interpretationen auf Papier, Leinwand und Acryl, mit spielerischer Freiheit, experimentell und ausdrucksstark. Helga Leudemanns 45 Bildnisse, vor allem Gesichter, drücken viele Facetten von Empfindungen aus: Trauer, Schrecken und Angst ebenso wie Frivolität, Humor oder Sarkasmus.

Von Picasso inspiriert

Das spiegelt ein wenig das wider, was sie von ihrem Lieblingsmaler Picasso gelernt hat, den sie nicht kopierte, aber von dem sie sich inspirieren ließ. „Eigentlich habe ich meine Bilder immer nur für mich gemalt. Dann haben Kersten Thieler-Küchle, bei der ich in mehreren Workshops war, und mein Mann angeregt, mal eine Ausstellung zu machen“, so die Künstlerin, die rund 50 Jahre ihr Können vor der Öffentlichkeit zurückhielt.

"Gesichter haben mich schon immer fasziniert"

„Gesichter haben mich schon immer fasziniert und inspiriert“, so Leudemann. „Meine Bilder beginnen meistens mit einem Strich. Dann geht es ganz intuitiv weiter, von der Hand in den Kopf und zurück, ganz ohne reales Modell.“ Leudemann hält ihre Werke für abstrakt und expressionistisch, und zwar nicht nur ihre vielen Männer- und Frauengesichter. Denn fast ebenso gern malt die ehemalige Krankenpflegerin Landschaften und Bäume. „Traumhafte Baumgebilde, fließende Landschaften oder undurchdringliches Gestrüpp bilden Ansichten von Gärten, Wäldern oder Parks, die einladen, darin auf Suche zu gehen nach Kobolden, fantastischen Tieren und Weibsbildern.“ Catalina Mayer zeigte sich von dem Ausgestellten begeistert und freute sich ebenso wie die Künstlerin über den großen Zuspruch zur Vernissage.

Die Werke von Helga Leudemann können zu Preisen zwischen 90 und 250 Euro erworben werden. Die Ausstellung läuft bis zum 19. März und kann jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung besichtigt werden.