Wohnungen sind jetzt auch im Außenbereich möglich

Der Gemeinderat erteilte Genehmigungen für verschiedene Bauvorhaben. Aus landwirtschaftlichen Gebäuden können Wohnhäuser entstehen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung standen jüngst ausschließlich Bauprojekte auf der Tagesordnung. Von grundsätzlicher Bedeutung waren zwei Bauvorhaben für Wohnhäuser, die im baulichen Außenbereich liegen. Eines befindet sich an der Buchloer Straße zwischen Westerringen und der Abzweigung nach Gennach und das andere im Ortsteil Schwabaich.

Da es sich nicht um privilegierte landwirtschaftliche Gebäude handelt, kann eine Baugenehmigung nach geltendem Recht nicht erteilt werden. Um den dort eingesessenen Familien aber die Erweiterung des Wohnraums zu ermöglichen, beschloss der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung zweier Außenbereichssatzungen: Buchloer Straße und Schwabaich. Diese wurden zur Auslegung im vereinfachten Verfahren gebilligt. Demnach sollen in einem begrenzten Bereich Einfamilien- und Doppelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen zugelassen werden.

Erst Schutzzone, dann kleine Grünfläche

Ein Problem von Anwohnern der Hauptstraße wurde unbürokratisch gelöst. Vor der ehemaligen Metzgerei gegenüber dem Feuerwehrhaus befindet sich eine Fläche im Eigentum der Gemeinde. Diese wurde früher von Kunden der Metzgerei als Parkplatz genutzt. Nun befindet sich aber im ehemaligen Metzgerladen ein Wohnzimmer und die Bewohner werden durch parkende Fahrzeuge gestört. Der Gemeinderat kam deren Bitte nach, dort Blumenkästen aufstellen zu dürfen, um eine "Schutzzone" zu schaffen. Langfristig will die Gemeinde dort eine kleine Grünfläche inklusive Baum anlegen.

Ein Ausstellungsraum in der Buchloer Straße kann als Wohnung genutzt werden. Zuvor wurde der dazugehörige Stellplatznachweis berichtigt. Der Ersatzbau für ein Einfamilienhaus und Teilabbruch eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Großkitzighofer Straße in Schwabmühlhausen wurde ebenso genehmigt.

