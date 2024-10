Workshop für junge Entdecker: „Baumarten erkennen mit Roland Bock“

Die Stadtbücherei Schwabmünchen veranstaltet am Montag, 21. Oktober, 2024, um 16 Uhr einen Workshop mit Kinderbuchautor und Grundschulpädagoge Roland Bock unter dem Motto „Jetzt verstehe ich die einheimischen Bäume!“ für Kinder von sechs bis zehn Jahren und interessierte Erwachsene. Ist das eine Erle oder eine Esche? Eine Fichte oder eine Tanne? Selbst vielen Erwachsenen geht es immer wieder so, dass sie beim Bestimmen der typischen Baumarten unsicher sind. Roland Bock, Grundschulpädagoge und echter Naturexperte, zeigt auf ganz einfache und reduzierte Weise, was das Besondere an jedem Baum ist – und zwar so, dass man es sich auch merken kann. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, aber um vorherige Anmeldung wird gebeten. (AZ)

Roland Bock Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbücherei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis