Schwabmünchen

vor 31 Min.

Zahlreiche Hinweise nach Tankstellen-Überfall in Schwabmünchen

Die Aral-Tankstelle in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen wurde im Januar überfallen.

Plus Im Januar hat ein junger Mann in Schwabmünchen eine Tankstelle überfallen. Zu dem Vorfall sind zahlreiche Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Von Norbert Staub

Der Überfall am Samstag, 15. Januar, hatte für Aufsehen gesorgt. Ein junger Mann hatte gegen 19.30 Uhr die Aral-Tankstelle in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen betreten und gab an, Tabak kaufen zu wollen. Als die Kassiererin nach einem Ausweis fragte, zückte der junge Mann statt des Altersnachweises eine Pistole aus seinem Rucksack und forderte Geld.

