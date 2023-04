Bei Lesung in Schwabmünchen erzählen zehn Autoren eine Geschichte

Zu einer ungewöhnlichen Lesung hatte Schwabmünchens Büchereileiterin Birgit Scharnagl eingeladen. Ein Tierkrimi, geschrieben von zehn Autoren. "Wo ist Nr. 245?" heißt das Werk.

Rund 40 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gespannt, wie die Landsberger Vhs-Schreibwerkstatt die Aufgabe, mit zehn Autoren einen Roman zu schreiben, gelöst hat. Von den insgesamt zehn Verfasserinnen und Verfassern waren sechs nach Schwabmünchen in die Stadtbücherei gekommen.

Sie erzählten, dass es auch für sie absolutes Neuland gewesen sei, mit einem gemeinsamen Plot als Vorgabe, an einem Roman zu schreiben. Denn als Schreiber von Texten sei man es eher gewohnt, Einzelgänger zu sein, sagte Mitautor Klaus Pfaffeneder. Doch am Schluss hätten sich alle so gut zusammengerauft, dass sie sich schon fast wie eine Familie fühlten. Genau wie in einer richtigen Familie hätte es auch mal Streit gegeben. „Ich war schon etwas entsetzt, als die anderen eine meiner Lieblingsstellen aus einem Kapitel gestrichen haben“, gab Uschi Pfaffeneder zu, die wie auch ihr Mann Klaus, an der Geschichte geschrieben haben. Am Ende ist es aber eine runde Sache geworden.

"Wo ist Nr. 245?" heißt das Buch, das als Gemeinschaftswerk des der Schreibwerkstatt der VHS Landsberg entstanden ist. Foto: Elmar Knöchel

Das Thema kommt jedoch ein wenig beklemmend daher. Denn Hintergrund der Handlung ist ein Tierversuchslabor. Als dort eine Hündin entführt wird, betätigen sich deren tierische Freunde als Detektiv. Sie suchen nach ihrer Freundin. Da es in dem Versuchslabor kriminelle Machenschaften um die Entwicklung eines Krebsmedikamentes gibt, ist für Spannung und Verwicklungen gesorgt. Auch das Lokalkolorit kommt nicht zu kurz. Denn ihre Suche nach der vermissten Freundin führt die tierischen Detektive nach Landsberg am Lech.

Der Tierkrimi ist nichts für schwache Nerven

Nichts für schwache Nerven ist dabei das Anfangskapitel. Auf sehr eindringliche, teilweise anrührende und auch verstörende Weise wird darin geschildert, wie sich die Tiere in einem Versuchslabor fühlen.

Vor allem die Gedanken des Protagonisten Sam geben einen Einblick in die Leiden der Hunde in ihren Käfigen. Ein positiver Aspekt ist, dass der Landsberger Tierschutzverein als Schirmherr für das Schreibprojekt gewonnen werden konnte. Daher geht pro verkauftes Buch ein Euro als Spende an den Tierschutzverein Landsberg.

Das Buch "Wo ist Nr. 245?", ist erschienen im Liccaratur-Verlag. 308 Seiten, Preis 14,95 Euro. Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich.