Zehn Hühner sterben beim Brand eines mobilen Stalls

In Schwabmünchen hat ein Hühnerstall gebrannt. Es gibt auch schon Erkenntnisse über die Ursache.

In Schwabmünchen hat am Donnerstagmorgen in der Nähe der Schwabmünchner Westentlastungsstraße ein mobiler Hühnerstall gebrannt, berichtet die Polizei. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwabmünchen den Brand gelöscht hatten, machten sie sich auf die Suche nach der Ursache.

Die war schnell gefunden. Offensichtlich hatte sich der Akku einer kleinen PV-Anlage aufgrund eines Defektes entzündet. Letztendlich waren durch den Brand zehn Hühner verendet. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. (AZ)