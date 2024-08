Zirkusausstellung geht zu Ende

Das Improtheater Smüsli präsentiert am 30. August eine Zirkus-Show in der Manege im Mugs (Museum und Galerie). Aufgrund der begrenzten Sitzplätze sollten Besucher rechtzeitig vor Ort sein. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Das Stück dauert mit Pause bis 20.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Wer das Schattentheater im Mugs noch sehen möchte, sollte sich die Termine vormerken. Das Stück „Antonina im Zirkus Papanatschi – Ein Schattentheaterstück“ dreht sich um die etwas sonderbare Familie von Anton und Nina. Eines Tages kommt ein Zirkus zu ihnen in die Stadt. Zirkusdirektor Papanatschi braucht plötzlich Hilfe, um seine Show zu retten. Sein Clown Puntiponti hat Liebeskummer! Mit viel Spaß an der Sache, der Häkelkunst der Mutter und dem technischen Geschick des Vaters machen sich Anton und Nina daran, dem Zirkus seinen alten Glanz zurückzugeben. Dabei werden sie selbst zu großen Stars in der Manege. Das Stück dauert ca. 30 Minuten. Der Eintritt ist frei. Spenden für Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen sind gern gesehen. Aufführungstermine sind: Freitag, 30. August, ab 15 Uhr, Freitag, 6. September, ab 15 Uhr und Sonntag, 8. September, ab 15 Uhr. (AZ)

