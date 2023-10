Zu Besuch bei der Liedertafel: "Man geht beschwingt nach Hause"

Seit 175 Jahren gibt es die Liedertafel Schwabmünchen. Die lange Geschichte zeigt: Musik verbindet über Generationen hinweg.

Wer an einem Donnerstagabend in Schwabmünchen an der Gaststätte "Einkehr zum Hasen" vorbeiläuft, der wird vielleicht kurz stehen bleiben und horchen: Gut zwei Dutzend Männer stehen da, mit Liedblättern in den Händen. Sie singen kräftig, freudig. Den Blick haben sie aufmerksam auf die Frau in der Mitte gerichtet, die dirigiert und den Takt vorgibt. Der Liederkranz Schwabmünchen probt fleißig – und das bereits seit 175 Jahren.

Die Liedertafel Schwabmünchen feiert 1 / 3 Zurück Vorwärts Am Mittwoch, 11. Oktober, singt der Chor um 19 Uhr am Alten Rathaus vor der Gründungstafel, anschließend wird der Ausstellungsraum der Raiffeisenbank besucht. Dort werden Stücke gezeigt, die die Liedertafel die letzten 175 Jahre begleitet haben, etwa traditionelle Sängerkleidung oder die zum 100-jährigen Bestehen verliehene Zelter-Plakette vom Bundespräsidenten.

Am Sonntag, 15. Oktober, singt die Liedertafel um 19 Uhr in einem Festgottesdienst zur Gründung der Liedertafel in der Stadtpfarrkirche St. Michael Schwabmünchen, danach gibt es ein gemütliches Zusammensein bei der "Einkehr zum Hasen".

Am Samstag, 21. Oktober, gibt es um 19 Uhr einen Festabend und Konzert der Liedertafel mit dem Titel "Schwabmünchen musiziert" in der Stadthalle Schwabmünchen mit vielen geladenen Gästen aus der Politik mitsamt Landrat, Bürgermeister und weiteren hochrangigen Gästen.

„Singen tue ich gerne, man kommt zusammen und pflegt die Gemeinschaft“, sagt Gerhard Meier, der seit 56 Jahren im Chor singt und damit derzeit der am längsten anwesende Sänger ist. Das jüngste Mitglied ist mit 48 Jahren Jürgen Schedel. Auch ihm macht das Singen Spaß: „Es ist so eine schöne Gemeinschaft hier, man fühlt sich sehr aufgenommen“, sagt er. Der Altersunterschied zu manchen störe ihn nicht. Fast 30 Jahre liegen zwischen ihm und dem mit beinahe 87 Jahren ältesten Sänger Josef Wehringer. Seit 40 Jahren ist er dabei. Auch ihm macht das Singen Spaß. Wie lang er noch bleibe, wisse er noch nicht – bis die anderen ihn loswerden wollen, scherzt er. Dem scheint so nicht: „Bis 90 muss er singen“, witzelt sein Nachbar.

Die Gemeinschaft besitzt für die Sänger einen hohen Stellenwert

Die Stimmung des 29-köpfigen Chores ist gut, vertraut und herzlich. Die Gemeinschaft und das gesellige Beisammensein sind ihnen wichtig, das hört man an vielen Ecken und Enden. Auch nach der Probe sitzt man noch beisammen oder unternimmt immer mal wieder gemeinsam was, ob Dreikönigswanderung, Schafkopfturniere oder Konzerte im Park, erklärt Karl-Josef Bader, stellvertretender Vorsitzender der Liedertafel. Während der Probe geht es aber vorrangig um die Musik.

Als einer einmal falsch singt, weist Chorleiterin Ingrid Jürges ihn darauf hin, ein anderer dreht sich daraufhin zu ihm und sagt: „Versteh’s doch endlich.“ Und ein Sänger des Basses scherzt: "Freunde ist man erst nach dem Singen." Die Sänger zögern nicht, auf die Art und Weise aufeinander einzugehen, böse meint's oder nimmt's aber niemand.

Die Sänger der Liedertafel Schwabmünchen singen von Herzen gerne, geprobt wird in der "Einkehr zum Hasen". Foto: Anna Mohl

Vierstimmig singt der Männerchor, zwei Bässe und zwei Tenöre. Sie haben sich dafür auf vier Tische der Gaststätte aufgeteilt. Manche von ihnen trinken nebenher etwas, auch dafür bietet sich die "Einkehr zum Hasen" als Probenraum gut an. Die Stücke reichen von Adventsliedern und Kirchenmusik bis zu Elvis Presleys „Can't help falling in love“. Daneben hat die Liedertafel ein riesiges Repertoire an volkstümlichen Stücken. Neue Stücke müssen manchmal umgeschrieben werden, die meisten Chöre sind heute schließlich gemischt. Ob das für die Liedertafel auch in Frage käme?

Ein gemischter Chor wird die Liedertafel Schwabmünchen wohl zunächst nicht werden

Nicht unbedingt, erklären Vorsitzender Reinhard Liepert und Schriftführer Johannes Böhm. „Wenn der Chor weiterhin singfähig bleibt, wird man das Mischen vermeiden“, sagt Liepert. Sie wollten gerne den Männer-Klang repräsentieren. Früher seien Männerchöre „echte Klassiker“ gewesen. Man trete aber öfter mit dem Schwabmünchner Frauenchor, den „Singgoldies“, auf. Und das immer gerne.

Fleißig wird an diesem Abend für das bevorstehende 175-jährige Jubiläum geprobt. Foto: Anna Mohl

Dass sie eine Frau als Chorleiterin haben, macht ihnen aber nichts aus. Die erste Chorleiterin habe es schon 2011 gegeben, Gabriele Hartmann hieß diese. Die aktuelle Chorleiterin Ingrid Jürges leitet den Chor seit sieben Jahren, eigentlich nur übergangsweise hatte sie ihn damals übernommen. Ihr Vater, der inzwischen 99-jährige Ehrenbürger und Altbürgermeister Elmar Pfandzelter, war lange Vorsitzender der Liedertafel, gesungen habe sie schon immer. Nach der Gründung der Singgoldies hatte sie deren Leitung übernommen und dann eben auch die Liedertafel. „Mit den Männern zu singen ist ganz anders als mit den Frauen“, sagt die 71-Jährige. Das beginne schon beim Anstimmen, wenn sie den Ton eine Oktave höher vorgebe. Am Anfang sei das ungewohnt gewesen. Aber insgesamt passe es sowohl bei den Singgoldies als auch bei der Liedertafel gut zusammen, musikalisch und zwischenmenschlich. „Da menschelt es überall“, sagt die Schwabmünchnerin.

Vor 175 Jahren sang man bei Kerzenlicht und fuhr mit Kutschen

Dass die Liedertafel nun schon auf eine Geschichte von 175 Jahren zurückblicken kann, ist etwas Besonderes – nicht viele Chöre in Bayerisch-Schwaben könnten auf so eine frühe Gründungszeit zurückblicken, sagt Böhm. Damals habe man bei Kerzenlicht gesungen, außer der Eisenbahn habe es nur Pferdegespanne gegeben. Musik musste man selbst machen, "aus der Konserve" habe es sie schließlich nicht gegeben. Dass die Musik Menschen über so viele Jahre verbinde und zusammenbringe, freut die Sänger sehr. Und die beiden erklären: Töne sollte man zwar treffen können, etwa Noten lesen können, sei aber keine Voraussetzung. Da ergebe sich viel durch Zuhören.

Man brauche keine Scheu zu haben. Dass die Singbereitschaft abnehme, beobachtet Liepert schon, auch wegen des explodierenden Freizeitangebotes. Er sagt aber auch: "Ich habe von etlichen Sängern gehört, dass sie schon früher gekommen wären, wenn sie gewusst hätten, wie nett es hier ist." Es sei eine befreiende Wirkung, die Musik mit sich bringe, beobachtet er. "Es gab keinen Abend, an dem ich nicht gerne hergekommen wäre. Man geht beschwingt nach Hause, auch wenn man keinen Alkohol trinkt."