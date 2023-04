Zu schnell: Junger Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn geriet ein junge Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2027 bei Untermeitingen ins Rutschen. An der Auffahrt zur Landsberger Straße geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lastwagen. Der 19-Jährige erlitt laut Polizei leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Schwabmünchen gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 40.000 Euro geschätzt. (AZ)