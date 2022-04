Zuckerguss-Magazin gibt es jetzt auch beim neuen Servicepartner

Schreibwaren Wenger am Schrannenplatz in Schwabmünchen kooperiert mit unserer Zeitung. Dort können ab sofort auch private Anzeigen aufgegeben werden.

Schreibwaren und Bürobedarf Wenger am Schrannenplatz in Schwabmünchen ist ab sofort neuer Servicepartner der Schwabmünchner Allgemeinen. Dort gibt es alle Produkte der Zeitung zu kaufen: etwa das Rezeptmagazin „Zuckerguss“ oder das „Radl mit“. Das Angebot ist noch viel größer.

Private Anzeigen vor Ort aufgeben

Das Team um Firmenchef Alexander Wenger nimmt zum Beispiel private Kleinanzeigen für die Rubriken Verkäufe/Kaufgesuche, Vermietungen/Mietgesuche sowie Glückwunschanzeigen zum Geburtstag, zur Hochzeit oder weiteren Anlässen entgegen. Auch Todesanzeigen oder Danksagungen sowie Jahresgedenkanzeigen können dort persönlich aufgegeben werden.

Auch der Leserservice kommt nicht zu kurz: Abonnenten können den Urlaubsservice in Anspruch nehmen. Das heißt: Jeder kann sich sein Abo in den Urlaub nachsenden lassen. Wer umzieht, kann den Adresswechsel ebenfalls beim Servicepartner vor Ort bekannt geben. Auch Neukunden sind willkommen, um am Schrannenplatz ein Abonnement abzuschließen. Bislang war „Kühnels“ Ansprechpartner vor Ort in Schwabmünchen.

Von der Kooperation profitieren alle

Angelika Glogger von der Augsburger Allgemeinen betreut die Servicepartner. Sie freut sich auf die neue Zusammenarbeit. Denn eine persönliche Anlaufstelle für unsere Privatkunden sei wichtig. Alexander Wenger verspricht sich ebenfalls viel von der Kooperation. Denn Kunden, die beispielsweise eine Anzeige aufgeben, werden auch auf die Angebote von Schreibwaren Wenger aufmerksam. So bietet der Schreibwaren und Bürobedarf Wenger jeweils montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr ein breites Spektrum an Bürobedarf, Schreibwaren, Schulbedarf, Geschenkideen an. Nicht zu vergessen die Bastelecke.

Familienbetrieb seit 1993

Der Familienbetrieb, der 1993 von den Geschwistern Ingrid und Edelgard Wenger gegründet und seit 2019 von Alexander Wenger übernommen wurde, legt nach eigenen Angaben großen Wert auf die persönliche Kundenbetreuung und eine sorgfältige fachliche Beratung.



Weiterer Servicepartner im südlichen Landkreis Augsburg ist Bücher di Santo in der Hochstraße 5 b in Bobingen.