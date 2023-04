Zum ersten Workshop für junge Künstler kommen doppelt so viele Teilnehmer

Zusammen mit dem Jugendbeirat gibt der Kunstverein Schwabmünchen Workshops für junge Menschen, die an der Kunst interessiert sind. Der nächste Workshop steht vor der Tür.

Die Vorsitzende des Schwabmünchner Kunstvereins, Kersten Thieler-Küchle, legte kurz die Stirn in Falten. "Da müssen wir jetzt improvisieren", stellte sie fest. Denn es wurde immer voller im Schwabmünchner Kunsthaus. Zusammen mit dem Jugendbeirat hatten Künstler zu einem Workshop für kunstinteressierte junge Menschen eingeladen. Zwölf Anmeldungen waren im Vorfeld eingegangen. Doch deutlich mehr waren gekommen.

Profis leiten die Schwabmünchner Nachwuchskünstler an

Das Kernthema im ersten Workshop waren die Farben. Wie harmonieren sie miteinander, wie lassen sie sich mischen? Diese und andere Fragen wurden angegangen – alle in praktischer Form. So zerstreuten sich die Nachwuchskünstler, mal alleine, mal in Gruppen, im Saal des Kunsthauses. Es herrschte eine konzentrierte, aber trotzdem lockere Atmosphäre. Die jungen Talente versuchten sich an verschiedenen Techniken, tasteten sich in die Welt des Malens. Mittendrin war Kersten Thieler-Küchle, Catalina Mayer und Bernhard Ammann vom Kunstverein. Das Trio gab Tipps. Die Künstler zeigten, wie verschiedene Techniken auszuführen sind. Immer wieder holten die Jugendlichen frische Farben und Leinwände – ein Zeichen dafür, dass sie mit Feuereifer dabei sind.

Im Herbst sollen die Werke ausgestellt werden

Zum Ende des mehrstündigen Workshops gab es einen speziellen Auftrag an den Nachwuchs. Es galt, Kopien von bekannten Gemälden anzufertigen. Das Ergebnis war beachtlich und steigerte bei den Teilnehmern die Lust auf mehr. Zum einen auf eine im Herbst geplante Ausstellung der während des Workshops entstandenen Werke und auf den nächsten Workshop. Er soll am 16. April stattfinden. Ab 14 Uhr können junge Künstler wieder beim Kunstverein ihre Fähigkeiten beweisen und Tipps bekommen. Dabei bittet Lisa-Marie Hiller vom Jugendbeirat, dass sich die Interessierten anmelden. "Wir wollen richtig planen können, genug Material und Personal haben, damit es wieder so ein tolles Event wird." Anmeldungen sind über den Instagramkanal des Jugendbeirats oder per Mail an: info@jugendbeirat-schwabmünchen.de möglich.

