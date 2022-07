Zwei Absolventen der Realschule Schwabmünchen erreichen Traumnote 1,0

114 Jugendliche haben ihren Abschluss an der Realschule Schwabmünchen geschafft. Zum Abschluss gibt es viele warme Worte und etwas Verwirrung um einen Ehrengast.

Zwei letzte Stunden mussten die Absolventen der Leonhard-Wagner-Realschule des Abschlussjahrgangs 2021/2022 warten, bis Annemarie Jakob die heiß ersehnten Worte sprach: "Ich entlasse euch nun aus der Leonhard-Wagner-Realschule." Die souverän von Josefine Ickelsheimer und Yannis Mücke moderierte Entlassfeier in der voll besetzten Stadthalle war stark durch Reden geprägt. Abwechslung boten musikalische Einlagen, unter anderem von der neu formierten Schulrockband The Growing Wolves, die mit zwei Titeln den Beifall der Anwesenden auslöste.

Bürgermeister Lorenz Müller richtete seine Worte direkt an die Schüler. "Ihr habt sehr viel lernen müssen. Dabei habt ihr die Erfahrung gemacht, mit Beharrlichkeit ist viel zu erreichen. Ihr wart großem Druck ausgesetzt. Wer an den Chemieunterricht zurückdenkt, der weiß, Kohlenstoff als Element ist nicht viel wert, aber unter Druck entstehen Diamanten. Und heute sehe ich Diamanten, die entstanden sind", sagte Müller in seiner Rede. "Trotz vieler Ängste, ausgelöst durch aktuelle Entwicklungen: Haben sie den Mut, etwas aufzubauen", schloss er seine Ansprache.

Die neue Schulband The Growing Wolves zeigte ihr Können bei zwei musikalischen Einlagen. Foto: Uwe Bolten

20 Jugendliche machen Abschluss an der Realschule Schwabmünchen mit der Note eins

Annemarie Jakob, die den erkrankten Schulleiter Markus Rechner sowie Konrektor Felipe Garcia vertrat, zeigte sich erfreut darüber, dass endlich der Abschluss wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden kann. "Von den 116 Prüflingen haben 114 bestanden, davon 40 mit einer Abschlussnote, die eine Eins vor dem Komma aufweist, 20 davon besser als 1,5", sagte die in den Naturwissenschaften beheimatete Pädagogin.

Ein weiteres Augenmerk richtete Jakob, neben den Herausforderungen der Pandemie für die Schüler, auf die zusätzlichen Belastungen für das Lehrerkollegium. "Wir waren nicht nur Wissensvermittler, sondern auch Pädagogen, Seelentröster, Fachkräfte für Logistik und digitale Medien, medizinische Hilfskräfte, Eventmanager und vieles mehr. Und das, weil es für Lehrer keine Arbeitsplatzbeschreibung gibt, sie müssen einfach alles können", fasste sie zusammen.

Schwabmünchens Bürgermeister springt für den stellvertretenden Landrat ein

Nachdem die Moderatoren ihre Freude ausgedrückt hatten, dass sich der stellvertretende Landrat Hubert Kraus die Zeit genommen habe, der Feier beizuwohnen, verließ dieser nach seinem Grußwort die Veranstaltung, da er noch in weiteren Schulen erwartet wurde. Dies sorgte im Verlauf für Verwirrung, da Kraus die besten Prüflinge ehren sollte. Bürgermeister Lorenz Müller löste das Vakuum kurzerhand mit den Worten: "Dann mach ich es, bin ja schließlich auch im Kreistag", und nahm die stellvertretend die Ehrungen der 20 Absolventen vor, die mit einem Notenschnitt von 1,5 und besser abgeschlossen hatten.

"Nun ist sie vorbei, unsere Realschulzeit. Und wir schauen dankbar zurück. Neben Höhen und Tiefen bleiben viele schöne Erinnerungen", blickten die Moderatoren in der Schülerrede auf die Schulzeit. Die Frustration über die Corona-Einschränkungen, Homeschooling mit "Guten Morgen" aus dem Computer oder Lehrkräfte, welche die digitale Technik neu für sich entdeckten, habe deutlich gemacht, wie sehr der normale Schulalltag fehlte. Alles, was an der Schule Spaß machte, sei verboten gewesen, so die Beschreibung der beiden Schüler.

Eine besondere Ehrung erhielten Gabriele Binner und Anton Diefentaler, die mit Ende des Schuljahres unter herzlichem Beifall der Anwesenden von Annemarie Jakob in den Ruhestand verabschiedet wurden.

Sie schlossen die Schule mit einem Einser-Schnitt ab:

Jella Fabienne Gauditz (1,0), Lukas Reichel (1,0), Sophia Theresia Streit (1,09), Jannis Valentin Rogg (1,17), Julia Gattinger (1,18), Elias Julian Wachter (1,18), Annika Schmid (1,23), Tobias Fleischer (1,25), Charlotte Frisch (1,27), Hanna Reiß (1,27), Nele Julia Wimmer (1,27), Niklas Laurin Hartmann (1,36), Josefine Ickelsheimer (1,36), Vanessa Holzer (1,38), Anna Amalia Gustschin (1,38), Diana Sophie Ayrle (1,42), Anna Maria Fitz (1,45), Jonathan Günther (1,45), Anja Lutzenberger (1,45), Marcel Riebler (1,46), Franziska Griebl (1,50).