Zwei Bands spielten das längste Konzert in der Geschichte der Buchhandlung Schmid

Zwei so großartige Bands, nacheinander und zum Schluss auch noch gemeinsam: Das hat es bei einer Veranstaltung der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen noch nicht gegeben. Als Einheizer fungierte „Irma & The Woodliketos“. Den Hauptteil des Abends bestritt dann „San2 & his Soul Patrol“. Das Publikum war so begeistert, dass die Veranstaltung in den Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen zur längsten in der Geschichte der Buchhandlung wurde.

