Zwei bekannte schottische Bands spielen in der Stadthalle

Was dem Iren der St. Patricks Day, ist dem Schotten der St. Andrews Day. Am 30. November wird dieser Nationalfeiertag auch in Schwabmünchen groß gefeiert: „Ceòlas - Scottish Music Nights“ heißt das Format, das schottische Musik und Kultur im Rahmen einer großen Tour durch Nordeuropa präsentiert und zelebriert, unter anderem unterstützt von der schottischen Regierung. Zwei herausragende Gruppen des Landes treten auf und touren auch durch Deutschland. In Schwabmünchen endet diese Tour am Samstag, 30. November, in der Stadthalle. Fara und die Langan Band treten auf.

Fara bringt einen energiegeladenen, unverwechselbaren schottischen Fiddle-Stil, grooviges Piano und Harmoniegesang auf die Bühne.

Icon Vergrößern Langan Band spielt mitreißenden Scottish Folk. Foto: Jess Holdengarde Icon Schließen Schließen Langan Band spielt mitreißenden Scottish Folk. Foto: Jess Holdengarde

Die Langan Band bietet mitreißenden Scottish Folk mit Elementen aus Gypsy, Blues und American Old-Time, gespielt auf Geige, Kontrabass, Gitarre und Cajon, dazu gibt es mehrstimmigen Gesang.

Für die schottische Musiknacht in der Stadthalle gibt es fünf Mal zwei Freikarten zu gewinnen. Wer mitmachen will, schreibt bis Montag, 25. November, 10 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort Folkmusik an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Gewinner werden im Anschluss per Mail informiert. Die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt. Bitte Ausweis mitbringen.

Hier gibt es Karten im Vorverkauf

„Ceòlas - Scottish Music Nights“ mit Fara und der Langan Band findet am Samstag, 30. November, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Stadthalle Schwabmünchen im Breitweg statt. Der Eintritt kostet 26 Euro, Schüler und Studenten zahlen 20 Euro im Vorverkauf. Karten gibt es in der Buchhandlung oder unter pretix.eu/buchhandlungschmid/ceolas/