Zwei Beschwerden wegen Lärm beim Stadtfest Schwabmünchen

Tausende Menschen haben beim Schwabmünchner Stadtfest gefeiert. Das freut nicht alle Anwohner. Die Beschwerden hielten sich laut Polizei aber in Grenzen.

Tausende Besucher haben in Schwabmünchen am vergangenen Wochenende das Stadtfest gefeiert. Für die Anwohner des Stadtgartens, die nicht mitfeiern wollten, war es vermutlich kein ganz leichtes Wochenende. Denn dort drehten am Samstag die Bands auf der Bühne ordentlich auf. Die Zahl der Lärmbeschwerden ist aber sehr überschaubar, sagt die Polizei.

Zwei Anrufe wegen der Lautstärke seien eingegangen, sagte der stellvertretende Inspektionsleiter Robert Künzel gegenüber unserer Redaktion. Ein Anrufer habe sich gegen 21.30 Uhr beschwert, das sei allerdings innerhalb des genehmigten Zeitraums gewesen. Der zweite Anruf ging gegen 23 Uhr ein. Dem ging die Polizei auch nach. Gegen 23.25 Uhr sei die Musik dann endgültig beendet worden. Auch vonseiten der Stadtverwaltung Schwabmünchen seien keine weiteren Beschwerden gemeldet worden. (AZ)