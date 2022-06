Zwei Fahrräder am Schwabmünchner Freibad gestohlen

Unbekannte haben am Freibad in Schwabmünchen zwei Fahrräder gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, wurden am Freitag zwischen 15.30 Uhr und 19.45 Uhr in Schwabmünchen zwei Herrenräder gestohlen. Die schwarzen Fahrräder war am Freibad Singoldwelle (Badstraße 21) auf dem dortigen Fahrradabstellplatz abgestellt und zusammen verschlossen worden. Der Gesamtwert der Herrenräder liegt bei 650 Euro.

Bei einem Herrenrad handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Bulls, der Hersteller des zweiten Fahrrads ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)