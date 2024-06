Zwei Jugendliche sind auf einem E-Scooter unterwegs - ohne Versicherung

Zu zweit auf einem elektrischen Tretroller waren Jugendliche in Schwabmünchen unterwegs. Was fehlte: ein Versicherungskennzeichen.

Auf einem E-Scooter sind weibliche Jugendliche in Schwabmünchen zu zweit unterwegs gewesen. Das ist verboten. Am Samstag kam einer Streifenbesatzung der Polizei Schwabmünchen ein E-Scooter auf dem Fußweg der Fuggerstraße entgegen. Er fuhr auf dem Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Bei einer Verkehrskontrolle fiel laut Polizei sofort auf, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Auf Nachfrage gab die 16-jährige Fahrerin an, dass das Kennzeichen letztes Jahr abgefallen war und sich nach Ablauf des Versicherungsjahres niemand mehr um eine gültige Versicherung gekümmert hatte. Die Polizei weist diesbezüglich nochmals eindringlich auf den leichtsinnigen Umgang mit den bis zu 20 km/h schnellen E-Scootern hin, insbesondere wenn im Falle eines Unfalls keinerlei Versicherungsschutz besteht. (AZ)