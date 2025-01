Zwei Männer geraten in Schwabmünchen aneinander

Die Hintergründe sind unklar: Am Dienstag kam es gegen 17.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Feyerabendstraße in Schwabmünchen. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt. Die Beteiligten schilderten gegenüber einer hinzugezogenen Polizeistreife den Sachverhalt sehr unterschiedlich, weshalb nicht klar ersichtlich ist, wie der Streit tatsächlich entstanden und weiterhin abgelaufen ist.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)