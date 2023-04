Zwei neue Gastronomen und eine Aufgabe

In der Gastronomie gibt es positive Nachrichten für die Innenstadt – beim Einzelhandel dagegen einen weiteren Verlust. Ein angekündigtes Café lässt noch auf sich warten.

Die Fahrt entlang der Schwabmünchner "Hauptstraße" zeigt einen Teil der Veränderungen in der städtischen Geschäftswelt. Von Süden kommend zeigt sich mit der seit dem Winter geschlossenen Metzgerei Lutz der erste Leerstand, ob es hier jemals zu einer Nachfolge kommen wird, ist eher fraglich. Etwas weiter, direkt am Abzweig zum Bahnhof, sticht ein leerer Glasanbau ins Auge, der schon seit Längerem auf Belebung wartet.

Der erste Lichtblick tut sich dann kurz nach dem "Oeschey-Berg". Das lange leer stehende Café im ehemaligen "Ibscher-Anwesen" heißt nun "Little Italy" und bietet dem Namen entsprechend Pizza und Pasta an. Gleich daneben wurde auch ein Wechsel vollzogen, wobei das Angebot sich nicht verändert hat. Aus "Optik Gronde", der ums Eck in die Mindelheimer Straße gezogen ist, wurde "Optik Jauchmann". Dieser war in der Schulstraße angesiedelt, was dort die Lücke füllt, ist noch offen.

"Zullis Kneipe" will den Schrannenplatz wieder mit Leben erfüllen

Ebenfalls noch leer ist das ehemalige Lederwarengeschäft an der Zufahrt zum Schrannenplatz. Dort ist, zumindest nach Bauantrag, ein Café geplant. Wann es dort losgehen soll, ist nicht bekannt. Aber der mit einem großen Schirm versehene Vorplatz und die Tatsache, dass die darüber liegenden Wohnungen nun auf dem Markt sind, schürt Hoffnung, dass auch dort Leben einkehrt. Dies ist ein paar Meter weiter schon geschehen. Im alten Feuerwehrhaus ist nun "Zullis Kneipe" zu finden, die die Nachfolge des "Schrannencafés" antreten will.

Das Wollgeschäft in der Fuggerstraße schließt – wie es mit dem Laden weitergeht, ist noch offen. Foto: Christian Kruppe

Betreiber Michael Zull hat schon lange mit dem Gedanken an eine Kneipe gespielt. Durch das schnelle Ende des "Balkan Grills" dort bekam er die Chance. Nach mehrwöchiger Umbauphase hat er seit Kurzem geöffnet – und darf sich über eine große Nachfrage freuen. Seine Kneipe ist immer gut gefüllt. "Wir haben momentan ein bunt gemischtes Publikum aus vielen Einheimischen, das war unsere Idee", freut er sich. Wichtig ist ihm, dass es kein Restaurant ist. Zwar gibt es auch Speisen auf der Karte, aber er und sein elfköpfiges Team sehen sich als "Kneipe von Schwabmünchnern für Schwabmünchner". Zur Freiluftsaison wird er auch den Schrannenplatz bespielen.

Die Stadt investiert weiter im Zentrum

Im Stadtzentrum hingegen hat sich bislang weniger getan. Aber auch dort werden bald Veränderungen sichtbar sein. Der Stadtplatz wird in Richtung Norden zum Café Müller hin erweitert. Das bringt nicht nur einen optischen Vorteil, weil der "Schandfleck" hinter dem Alten Rathaus eine Aufwertung erfährt, auch für Veranstaltungen wird die Erweiterung einen Mehrwert mit sich bringen. Die Fläche für Hoigarten, Stadtfest und andere Events wird größer und auch die Wasserversorgung für die Stände soll sich dabei verbessern. Wenn dann irgendwann auch das Alte Rathaus saniert wird, entsteht ein Zentrum, dass sich wohl durchaus sehen lassen kann.

Richtung Norden mehren sich die Leerstände

Die Schwabmünchner "Problemzone" kommt nördlich des Stadtplatzes. Den Anfang macht das Wollgeschäft in der Fuggerstraße. Dort läuft gerade ein Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Wie das Ladengeschäft weiter genutzt wird, ist nicht bekannt. Nur wenige Meter weiter folgt der ehemalige "Müller-Markt", der im Besitz der Stadt ist. Bis auf eine Zwischennutzung als Schaufenster für Brautmoden ist dort nichts geschehen. Diskutiert wird weiter eine Nutzung durch den TSV Schwabmünchen, der den Bau seiner Sportwelt aufgrund der Lage am Markt erst einmal auf Eis gelegt hat. Den Abschluss in der Fuggerstraße bietet ein Wohn- und Geschäftshaus gegenüber der "Krämerin" – dort ist das komplette Erdgeschoss weiter leer. Das Objekt wird derzeit im Internet angeboten. Es ist von einer gesamten Nutzfläche von 850 Quadratmetern die Rede, die auch geteilt werden könne.