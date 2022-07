Zwei Radfahrer stoßen in Schwabmünchen zusammen

Ein 38 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Schwabmünchen verletzt worden und muss ins Krankenhaus. Er stieß mit einer anderen Radlerin zusammen.

Eine Radfahrerin und ein Radfahrer sind am Samstag gegen 12.45 Uhr auf der Krumbacher Straße in Schwabmünchen zusammengestoßen. Der 38 Jahre alte Mann verletzte sich beim Sturz und musste mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht werden.

Die Frau erlitt nur Schürfwunden

Der Mann war auf der Krumbacher Straße in westliche Richtung unterwegs, als eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem Rad vom Luitpoldpark kommend in die Straße einbog. Sie habe noch zu bremsen versucht, den Zusammenstoß aber nicht verhindern können, berichtet die Polizei. Die Frau erlitt bei dem Unfall nur Schürfwunden. Die Höhe des Sachschadens an den Rädern beträgt etwa 300 Euro. (AZ)