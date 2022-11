Zweimal Jazz in der Stadthalle: Gypsy Swing und italienisches Flair

Gäste dürfen sich auf Gypsy Swing und italienisches Flair in Schwabmünchen freuen.

Im November gibt es Gypsy Swing und italienisches Flair bei den Jazznächten des Schwabmünchner Kulturbüros in der Stadthalle am Breitweg: Sandro Roy & Unity Band stehen am Samstag, 12. November, auf der Bühne. Das Uli Fiedler Trio meets Walter Bittner ist am Donnerstag, 24. November, zu hören.

Sandro Roy aus Neusäß ist ein Senkrechtstarter im Musikbusiness

Der 28-jährige Violinist Sandro Roy aus Neusäß bei Augsburg ist ein absoluter Senkrechtstarter im Musikbusiness. Er hatte Fernsehauftritte beim ZDF-Morgenmagazin oder solistische Auftritte mit der NDR-Bigband und der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen. Er spielte sogar bei Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin. Zahlreiche Preise und Auftritte bestätigen sein Talent. Seit diesem Jahr arbeitet er mit den Stuttgarter Philharmonikern, der Neuen Kammerphilharmonie Prag sowie der Bayerischen Kammerphilharmonie. Zusammen mit der Unity Band erwarten die Zuhörerinnen und Zuhörer am Samstag, 12. November, frische Arrangements zu Songs unter anderem von Django Reinhardt, Ennio Morricone und Pat Metheny.

Uli Fiedler Trio entführt die Gäste musikalisch nach Italien

Bei den kühlen Außentemperaturen kocht bei vielen das Fernweh hoch. Um es zu lindern, braucht es keine Fernreise. Die Kompositionen aus Klarinette, Kontrabass und Akustikgitarre des Uli Fiedler Trios versetzen die Zuhörerinnen und Zuhörer in ein Straßencafé an einer italienischen Piazza.

Das Uli Fiedler Trio ist am Donnerstag, 24. November, in Schwabmünchen zu hören. Foto: Doris Jungwirt

Gemeinsam mit Walter Bittner treten sie am Donnerstag, 24. November, in der Stadthalle Schwabmünchen auf. Das aktuelle Programm ist das Ergebnis einer nun schon zwölf Jahre andauernden musikalischen Reise, die Stephan Holstein, Josef Holzhauser und Uli Fiedler sogar bis in das toskanische Bergdorf Guardistallo gebracht hat.

Hier gibt es Karten für Jazz-Konzerte in Schwabmünchen

Einlass zu den Konzerten ist jeweils ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen, Breitweg 20. Der Eintritt kostet 18 Euro, im gebuchten Paket 15 Euro, Kinder unter sechs Jahre sind frei. Ticketreservierung und Informationen unter der Nummer 08232/9633182 oder per E-Mail an m.eberle@schwabmuenchen.de.