Schwabmünchen

18:36 Uhr

Zwischen Beton und Bitumen: Ein Rundgang auf der Baustelle des Hallenbades

Plus In ziemlich genau einem Jahr soll das Schwabmünchner Schwimmbad eröffnen. So weit sind die Bauarbeiten bislang fortgeschritten.

Von Carmen Janzen

Ein paar Holzbretter auf dem Schotterboden und eine provisorische Metalltür führen derzeit noch zum künftigen Haupteingangsbereich des Schwabmünchner Hallenbades zwischen Stadt- und Dreifachturnhalle am Schulzentrum im Breitweg. Das etwa 70 Meter lange und gut 20 Meter breite Gebäude befindet sich seit Mai 2022 im Bau.

Schon allein der konkrete Plan, ein Hallenbad zu bauen, schlug hohe Wellen. Bereits vor mehr als 40 Jahren war es ein viel diskutiertes Thema in der Stadt. Während andernorts Bäder wie das Hallenbad in Bobingen kürzlich geschlossen worden sind, laufen die Bauarbeiten in Schwabmünchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen